На Кіпрі залишилося мінімум 14 млрд. доларів з України

Про це в інтерв'ю газеті "Сегодня" заявив посол Республіки Кіпр в Україні Евагорас Вріонідес.

"Наскільки нам відомо, це десь 14,5 млрд доларів. Все інше - банківська таємниця", - зауважив він.

За словами Вріонідеса, Кіпр збереже свою привабливість як фінансовий центр: "Незважаючи на ситуацію, яка зараз склалася, вашим громадянам і росіянам досі вигідно вкладати свої кошти саме сюди. Це стосується не тільки депозитів. Діловий клімат, бізнес-клімат на Кіпрі залишився таким же привабливим, як і був до кризи", - резюмував посол.

За його словами, бізнесменам так само вигідно реєструвати компанію на Кіпрі, що економить їм чимало коштів для відкриття дочірніх компаній в інших країнах. А продаючи свій бізнес, підприємець не платить жодного податку.

Посол заявив, що головна проблема, яка спровокувала банківську кризу в країні, - це великі інвестиції, які зробили два найбільших кіпрських банки в економіку Греції: ще до початку кризи Laiki Bank і Bank of Cyprus придбали велику кількість її державних облігацій.