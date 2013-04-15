Синоптики обіцяють +24° уже цього тижня

На поточному тижні в Україну прийде інтенсивне потепління, внаслідок чого температура повітря по всій країні підвищиться до +24 градусів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

«На територію України прийде антициклон, який зумовить поступове підвищення температур, у першу чергу денних: спочатку до +15-18 градусів, а потім до +18-24 градусів, причому - на всій території України без виключення. Починаючи з 17 квітня, температура повітря почне зростати більш-менш швидко, і все це спостерігатиметься на тлі сонячної погоди», - сказав М.Кульбіда.

За його словами, разом з потепленням в Україну прийде і суха погода, яка утримається до 21-22 квітня.