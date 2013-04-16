Тюремник так покращував життя злочинцю, що самому світить 10 років

Бійці спецпідрозділу УБОЗ затримали заступника начальника однієї з виправних колоній України, який за покращення умов відбування покарання для засудженого отримав хабар.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС, правоохоронці з’ясували, що зловмисник упродовж останнього року вимагав та одержав від родичів засудженого 10 тис. грн. За таку суму злочинець мав змогу частіше бачитися з близькими людьми та жити в покращених умовах.

Чоловіка було засуджено до 12 років позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого злочину – умисне вбивство з корисливих мотивів.

«Аналогічна участь загрожує посадовцю, за свої незаконні дії він може провести до 10 років за ґратами», - зазначили в ГУБОЗ.