Тюремник так покращував життя злочинцю, що самому світить 10 років
11:13, 16 квітня 2013Суспільство
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Співробітники УБОЗ затримали за хабарництво заступника начальника виправної колонії
Заступника начальника колонії піймали на хабарі/ Фото : РІА "Новости"
Бійці спецпідрозділу УБОЗ затримали заступника начальника однієї з виправних колоній України, який за покращення умов відбування покарання для засудженого отримав хабар.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС, правоохоронці з’ясували, що зловмисник упродовж останнього року вимагав та одержав від родичів засудженого 10 тис. грн. За таку суму злочинець мав змогу частіше бачитися з близькими людьми та жити в покращених умовах.Чоловіка було засуджено до 12 років позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого злочину – умисне вбивство з корисливих мотивів.
«Аналогічна участь загрожує посадовцю, за свої незаконні дії він може провести до 10 років за ґратами», - зазначили в ГУБОЗ.
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