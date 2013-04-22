ЗМІ: Український бізнес може перейти з Кіпру до Ірландії

У п'ятницю Україна та Ірландія підписали конвенцію про уникнення подвійного оподаткування. З боку України документ підписав міністр фінансів Юрій Колобов, а з ірландською - глава міністерства фінансів і міністерства витрат і реформ Брайан Хейес. "Підписання конвенції дозволить продовжити подальшу активізацію інвестиційної діяльності у сферах економіки, пріоритетних для обох країн", - цитує пана Колобова прес-служба Мінфіну.

За даними Міністерства фінансів, Ірландія займає 14-е місце серед 128 країн світу - найбільших інвесторів в економіку України. Держстат не дає окремої статистики обсягу інвестицій з цієї країни. Але обсяги інвестицій з Польщі, яка займає 13-е місце за кількістю інвестицій, становлять усього 1,7% від усієї суми вкладень, повідомляє Комерсант-Україна.

Ірландія не відноситься до офшорних юрисдикцій, але вважається країною з пільговим оподаткуванням. Зареєстровані на острові компанії, включаючи нерезидентів, платять єдиний прибутковий податок у розмірі 12,5% від прибутку, отриманого в результаті надання різних послуг або торгівлі. Низька ставка оподаткування робить Ірландію привабливою для зміни юрисдикції українськими компаніями, які зареєстровані Зараз на Кіпрі. "Ставка податку на прибуток в 12,5% достатньо приваблива, особливо, якщо врахувати, що мова йде про члена ЄС", - визнає старший юрист юрфірми Integrites Ярослав Абрамов. "Зміна юрисдикції - питання не одного дня. Але після подій на Кіпрі (введення податку на депозити. - Ред.) багато компаній, у тому числі - наші клієнти, просять нас підшукати можливі варіанти. У зв'язку зі скасуванням подвійного оподаткування у Ірландії є всі шанси залучити до себе частину компаній, зареєстрованих на Кіпрі ", - упевнений радник юридичного бюро "Єгоров, Пугинський, Афанасьєв і партнери" Гліб Бялий. Конкуренцію "зеленому острову" складають як Британські Віргінські острови, так і більш респектабельні Мальта і Латвія.

Втім, остаточно говорити про привабливість такої юрисдикції можна буде лише після публікації конвенції, яка також передбачає і "боротьбу з відхиленням від оподаткування". "Якщо мова йде про обмін податковою інформацією - то привабливість Ірландії як юрисдикції різко впаде", - упевнений пан Абрамов.

Ще одна проблема - ризики корекції податкового законодавства Ірландії. "Події на Кіпрі були підтримані Єврокомісією, а тому знизили довіру до всіх країн ЄС. Тепер інвестори більш схильні дивитися на азіатські юрисдикції, такі, як Гонконг чи Сінгапур. Все-таки ірландська економіка залишається проблемною, і хто знає, який шлях буде обраний в разі загострення там кризи?", - відзначає партнер юрфірми AstapovLawyers Олег Мальський. Втім, згідно останнім оглядом МВФ, економічна ситуація в Ірландії відносно стабільна - після зростання ВВП на 0,9% в 2012 році, в поточному МВФ очікує зростання на 1,1%, а в 2014 році - на 2,2%. "Після переходу в ірландську юрисдикцію декількох великих світових корпорацій на Дублін йде посилення тиску. Тому ймовірність посилення податкової політики вельми велика", - додав Ярослав Абрамов.