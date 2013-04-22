Названо найбагатші сім'ї Росії

09:29, 22 квітня 2013
Суспільство
1443 0

Найбагатшою родиною в Росії у 2013 році виявилися Гуцерієви, сумарний статок яких оцінюється в 6,22 мільярда доларів. 

Михайло Гуцерієв / Фото: vestikavkaza.ru

 Рейтинг найбагатших сімей склав журнал CEO, шкала опублікована на сайті видання, передає Лента.ру.

За минулий рік статок Гуцерієвих зріс на 420 мільйонів доларів. Їх основними активами є «Русснефть», якою управляє засновник компанії Михайло Гуцерієв і Бінбанк, очолюваний Микаїлом Шишхановим.

Також в числі належних до сім'ї бізнесменів видання назвало колишнього депутата Держдуми Саїт-Салама Гуцерієва і президента молдавського футбольного клубу «Дачіа» Адлана Шишханова. Шишханови є двоюрідними родичами Гуцерієвих.

Друге місце в рейтингу дісталося братам Аркадію і Борису Ротенбергам, статок яких оцінюється в 5,8 мільярда доларів. За рік капітал сім'ї виріс на 2,3 мільярда. Основними активами Ротенбергів названі СМП-банк, будівельна компанія «Мостотрест» і постачальник послуг для нафтогазової галузі «Стройгазмонтаж».

Третє місце зайняли брати Данило і Сергій Хачатурови, яким належать «Росгосстрах» і РГС-банк. Капітал братів видання оцінило в 5,7 мільярда доларів. Попередні лідери рейтингу, брати Ананьєві, виявилися тільки на четвертому місці із статком в 4,8 мільярда. Дмитро та Олексій Ананьєви контролюють Промсвязьбанк.

Усього до рейтингу увійшло 50 найбагатших сімей Росії, сумарний капітал яких становив 70,58 мільярда доларів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter