Названо найбагатші сім'ї Росії

Рейтинг найбагатших сімей склав журнал CEO, шкала опублікована на сайті видання, передає Лента.ру.

За минулий рік статок Гуцерієвих зріс на 420 мільйонів доларів. Їх основними активами є «Русснефть», якою управляє засновник компанії Михайло Гуцерієв і Бінбанк, очолюваний Микаїлом Шишхановим.

Також в числі належних до сім'ї бізнесменів видання назвало колишнього депутата Держдуми Саїт-Салама Гуцерієва і президента молдавського футбольного клубу «Дачіа» Адлана Шишханова. Шишханови є двоюрідними родичами Гуцерієвих.

Друге місце в рейтингу дісталося братам Аркадію і Борису Ротенбергам, статок яких оцінюється в 5,8 мільярда доларів. За рік капітал сім'ї виріс на 2,3 мільярда. Основними активами Ротенбергів названі СМП-банк, будівельна компанія «Мостотрест» і постачальник послуг для нафтогазової галузі «Стройгазмонтаж».

Третє місце зайняли брати Данило і Сергій Хачатурови, яким належать «Росгосстрах» і РГС-банк. Капітал братів видання оцінило в 5,7 мільярда доларів. Попередні лідери рейтингу, брати Ананьєві, виявилися тільки на четвертому місці із статком в 4,8 мільярда. Дмитро та Олексій Ананьєви контролюють Промсвязьбанк.

Усього до рейтингу увійшло 50 найбагатших сімей Росії, сумарний капітал яких становив 70,58 мільярда доларів.