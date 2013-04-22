В Обухові горів картонно-паперовий комбінат

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інформація про пожежу ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» надійшла 21 квітня о 18.22.

На місці події було встановлено, що на відкритій площадці ПАТ «Київський КПК» горить пресована макулатура, загрози будівлям не було. Пожежу локалізовано о 19.00 та ліквідовано о 19.45. Внаслідок пожежі вогнем знищено макулатуру на площі 375 кв. м.

Загиблих та потерпілих немає. Причина та збитки встановлюються.