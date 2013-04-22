В Обухові горів картонно-паперовий комбінат
10:13, 22 квітня 2013Суспільство
1158 0
У місті Обухів на Київщині ліквідовано пожежу на Київському картонно-паперовому комбінаті.
На Київщині гасили пожежу на картонно-паперовому комбінаті
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інформація про пожежу ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» надійшла 21 квітня о 18.22.
На місці події було встановлено, що на відкритій площадці ПАТ «Київський КПК» горить пресована макулатура, загрози будівлям не було. Пожежу локалізовано о 19.00 та ліквідовано о 19.45. Внаслідок пожежі вогнем знищено макулатуру на площі 375 кв. м.
Загиблих та потерпілих немає. Причина та збитки встановлюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter