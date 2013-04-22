На Закарпатті троє в масках жорстоко побили регіонала (фото)

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.

Як йдеться в повідомленні, 21 квітня близько 4.30 у чергову частину Хустського МВ УМВС України в Закарпатській області надійшло повідомлення від лікаря Хустської центральної районної лікарні про те, що для надання медичної допомоги до них звернувся депутат Хустської районної ради Василь Якубець. Потерпілий повідомив, що тілесні ушкодження йому спричинили троє невідомих осіб.

За даними прокуратури, попередньо встановлено, що 21 квітня близько 3.25 у с. Іза Хустського району Закарпатської області в той час, коли В. Якубець вийшов із власного автомобіля, троє невстановлених осіб у чорних масках почали його бити.

Нападники, за даними правоохоронців, нанесли чоловіку кілька ударів по голові та тілу дерев’яними палицями та ними ж розбили авто депутата.

У прес-службі прокуратури повідомляють, що лікарі діагностували у В. Якубця травми голови, струс головного мозку, закритий перелом лівої ноги тощо.

За даними прокуратури, наразі міліція розпочала розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 296 «Хуліганство» та ч. 1 ст. 122 «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження» КК України.

Прокуратура Закарпатської області контролює хід досудового розслідування.