Охоронці під виглядом сигналізації встановлювали в офісах «жучки» і камери

Красногвардійський районний суд Дніпропетровська за встановлення спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, заборонених для продажу та використання в Україні («жучків») засудив двох працівників однієї з охоронних фірм.

Як повідомили УНІАН в прес-групі УСБУ, на минулому тижні вирок суду набрав чинності.

Одного охоронця засуджено до 4 з половиною років позбавлення волі, іншого — до 4 років. Обом встановлено випробувальний термін один рік.

Зловмисники, діючи під прикриттям фірми, яка спеціалізується на встановленні систем охоронно-пожежної сигналізації та відеоспостереження, приймали та виконували замовлення з монтажу та обладнання офісів та інших приміщень засобами негласного аудіо-відеоконтролю.

Співробітники СБУ також задокументували неодноразові факти збуту та встановлення злочинцями «жучків» у приватних приміщеннях Дніпропетровська з подальшим камуфлюванням їх під предмети побуту та інтер’єру.

Відносно охоронців УСБУ порушило кримінальну справу за ч. 2 ст. 359 (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) Кримінального кодексу України.