У Львові через аварію жителі 170 будинків сидять без газу
12:16, 22 квітня 2013Суспільство
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У Львові внаслідок аварії на газорозподільчій станції без газопостачання залишилися мешканці 170 житлових будинків.
Без газу залишилися жителі вулиці Глинянський Тракт та прилеглих до неї вулиць / Фото : novyny.lviv.ua
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, аварія сталася вчора, 21 квітня, о 22.15 у Личаківському районі Львова.
Як зазначається в повідомленні, без газопостачання залишилися жителі вулиці Глинянський Тракт та прилеглих до неї вулиць. Всього без газопостачання на сьогодні залишаються жителі 170 житлових будинків.
“Сьогодні аварійною бригадою ПАТ «Львівгаз» розпочалися роботи з ліквідації аварії та відновлення газопостачання житлових будинків”, - інформує Львівська ОДА.
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