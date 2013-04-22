У Львові через аварію жителі 170 будинків сидять без газу

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, аварія сталася вчора, 21 квітня, о 22.15 у Личаківському районі Львова.

Як зазначається в повідомленні, без газопостачання залишилися жителі вулиці Глинянський Тракт та прилеглих до неї вулиць. Всього без газопостачання на сьогодні залишаються жителі 170 житлових будинків.

“Сьогодні аварійною бригадою ПАТ «Львівгаз» розпочалися роботи з ліквідації аварії та відновлення газопостачання житлових будинків”, - інформує Львівська ОДА.