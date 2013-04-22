Прокуратура знайшла ще один фінансовий «грішок» за екс-мером Ялти

Прокуратура Криму розпочала розслідування проти колишнього мера Ялти Олексія Боярчука за підозрою у незаконному виділенні двом фірмам ділянок за заниженою орендною ставкою, унаслідок чого до бюджету міста не надійшло майже 300 тисяч гривень платежів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба наглядового відомства.

Розслідування було розпочато минулого тижня, і проводиться за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання службовим становищем, що привело до тяжких наслідків).

Як повідомляв УНІАН, О.Боярчук, який керував Ялтою останні два роки, у середині грудня 2012 року склав із себе повноваження мера, написавши заяву про відставку. Обов'язки мера зараз, відповідно до закону, виконує секретар міськради – «регіонал» Сергій Ілаш. Верховна Рада України призначила вибори в Ялті на 2 червня.

На початку квітня 2013 року прокуратура Криму почала розслідування стосовно О.Боярчука з ч. 1 ст. 364 і ч. 3 ст. 365 КК (зловживання службовим становищем і перевищення службових повноважень) за підозрою у незаконному наданні обслуговуючому кооперативу земельної ділянки площею 3 гектари вартістю 10 мільйонів гривень, а також підприємцеві - територій під торгові павільйони на набережній курортного міста.