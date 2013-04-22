У Житомирі ще знайшлось півсотні людей, для яких день народження Леніна - свято

Як передає кореспондент УНІАН, учасники урочистостей провели мітинг із партійними прапорами КПУ та поклали квіти до пам'ятника В. Леніну.

Захід пройшов за участю лідерів житомирської обласної та міської організації КПУ під патріотичні марші.

Мітинг почали з урочистого вручення партквитків новим членам КПУ.

Виступаючі критикували діючу владу, звинувачуючи "олігархів" у розкраданні України і руйнуванні економіки, а також вимагаючи повернути приватизовані фабрики та заводи в державну власність.

Як відомо, сьогодні - 143-я річниця від дня народження В. Леніна.