У Житомирі ще знайшлось півсотні людей, для яких день народження Леніна - свято
16:41, 22 квітня 2013Суспільство
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У Житомирі в понеділок, 22 квітня, на Соборному Майдані біля пам'ятника В. Леніну півсотні прихильників Комуністичної партії відзначили 143-ю річницю з дня народження радянського вождя.
У Житомирі Леніна привітали майже півсотні людей / Фото: zhytomyr.info
Як передає кореспондент УНІАН, учасники урочистостей провели мітинг із партійними прапорами КПУ та поклали квіти до пам'ятника В. Леніну.
Захід пройшов за участю лідерів житомирської обласної та міської організації КПУ під патріотичні марші.
Мітинг почали з урочистого вручення партквитків новим членам КПУ.
Виступаючі критикували діючу владу, звинувачуючи "олігархів" у розкраданні України і руйнуванні економіки, а також вимагаючи повернути приватизовані фабрики та заводи в державну власність.
Як відомо, сьогодні - 143-я річниця від дня народження В. Леніна.
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