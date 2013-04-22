Заступник Ставицького і глава Укренерго подали у відставку
Заступник голови Міненергвугілля Макуха подав у відставку.
Заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Володимир Макуха подав міністрові Едуардові Ставицькому заяву про відставку, подання щодо нового заступника відбудеться найближчим часом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Е.Ставицький на брифінгу в Міненерговугілля.
«Я одержав прохання про відставку за власним бажанням. На даний момент розглядаються кілька кандидатів. Найближчим часом відбудеться представлення кандидатів Президентові Віктору Януковичу», - сказав міністр.
При цьому він додав, що Є.Бакулін залишається на посаді голови правління НАК «Нафтогаз України».
Нагадаємо, що сьогодні також подав у відставку директор Національної енергетичної компанії (НЕК) "Укренерго" Анатолій Ходаковський.