МЗС перевіряє інформацію про захоплення українців в Афганістані

17:33, 22 квітня 2013
Суспільство
296 0

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію ЗМІ про захоплення в Афганістані вертольота з іноземцями, серед яких є українці.

Міністерство закордонних справ

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформаційної політики МЗС України.

«Дано доручення Посольству України в Таджикистані перевірити цю інформацію»,- повідомили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, в Афганістані таліби захопили вертоліт Мі-8 з іноземцями, серед яких є українці.

Зокрема, на борту вертольота перебувало семеро інженерів - громадяни Туреччини, двоє українців і їх афганський перекладач, повідомив "Голосу Росії" прес-секретар губернатора афганської провінції Логар Дін Мохаммад Дарвеш.

Афганська влада веде переговори з талібами про звільнення пасажирів Мі-8.

"Заручники живі, місцева влада веде переговори з талібами про звільнення заручників. Таліби поки що не висували жодних вимог", - сказав Д.Дарвеш.

Раніше прес-аташе посольства РФ у Кабулі Степан Анікеєв повідомив, що на борту вертольота був один громадянин Росії. Тим часом, за даними МЗС Туреччини, росіян було двоє.

21 квітня вертоліт, зафрахтований приватною афганською компанією "Хорасан", вилетів з провінції Хост до Кабула. Але через погані погодні умови і сильний дощ вертоліт зробив вимушену посадку в повіті Азра, район Мангал Хел провінції Логар. Більшу частину повіту контролює радикальний рух "Талібан". Представники "Талібану" узяли на себе відповідальність за захоплення людей. Жодних вимог бойовики поки що не висували.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter