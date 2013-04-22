МЗС перевіряє інформацію про захоплення українців в Афганістані

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформаційної політики МЗС України.

«Дано доручення Посольству України в Таджикистані перевірити цю інформацію»,- повідомили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, в Афганістані таліби захопили вертоліт Мі-8 з іноземцями, серед яких є українці.

Зокрема, на борту вертольота перебувало семеро інженерів - громадяни Туреччини, двоє українців і їх афганський перекладач, повідомив "Голосу Росії" прес-секретар губернатора афганської провінції Логар Дін Мохаммад Дарвеш.

Афганська влада веде переговори з талібами про звільнення пасажирів Мі-8.

"Заручники живі, місцева влада веде переговори з талібами про звільнення заручників. Таліби поки що не висували жодних вимог", - сказав Д.Дарвеш.

Раніше прес-аташе посольства РФ у Кабулі Степан Анікеєв повідомив, що на борту вертольота був один громадянин Росії. Тим часом, за даними МЗС Туреччини, росіян було двоє.

21 квітня вертоліт, зафрахтований приватною афганською компанією "Хорасан", вилетів з провінції Хост до Кабула. Але через погані погодні умови і сильний дощ вертоліт зробив вимушену посадку в повіті Азра, район Мангал Хел провінції Логар. Більшу частину повіту контролює радикальний рух "Талібан". Представники "Талібану" узяли на себе відповідальність за захоплення людей. Жодних вимог бойовики поки що не висували.