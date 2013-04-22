Екс-директора Укркінохроніки посадили на 8 років

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Печерського району столиці, Печерський районний суд Києва оголосив вирок у справі директора ДП «Укркінохроніка», котрий розтратив бюджетні кошти, виділені на виготовлення декорацій для української кінострічки «Пісня Галагана».

Встановлено, що в 2008 році ДП «Укркінохроніка» отримало державне замовлення на створення та випуск в прокат повнометражного фільму «Пісня Галагана» за мотивами козацьких переказів.

Того ж року директор ДП «Укркінохроніка» уклав з приватним підприємством договір, згідно з яким фірма була зобов’язана виготовити декорації до фільму, а саме паркани, козацькі хати, сторожові вежі, колодязі тощо.

Однак, як встановило слідство, фірма-підрядник жодних робіт з виготовлення декорацій не проводила. Попри це, директор ДП «Укркінохроніка» підписав акт виконаних робіт, відповідно до якого на банківські рахунки приватного підприємства було перераховано 300 тис. грн бюджетних коштів.

Крім того, в ході досудового слідства керівника «Укркінохроніка» було викрито у скоєнні інших посадових злочинів, а саме перевищенні службових повноважень та підробленні документів, на підставі яких начальнику одного з відділів підприємства був незаконно виданий ордер на отримання житлового приміщення, що належало кіностудії.

За вироком суду, екс-директора ДП «Укркінохроніка» визнано винним та призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій строком на 3 роки.