Громадян України серед тих, хто потрапив у полон в Афганістані немає - МЗС РФ

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації МЗС РФ, увечері 21 квітня в повіті Азра провінції Логар на сході Афганістану зробив вимушену посадку вертоліт МІ-8, що належить приватній афганській авіакомпанії «Хорасан Карго Ейрлайнс». За інформацією афганських офіційних осіб і представників Міжнародних сил сприяння безпці (МССБ), всі особи, які перебували на борту, були захоплені талібами, що контролюють зазначений район.

«Згідно з наявними у Посольства Російської Федерації в Афганістані даними, на борту перебували два пілоти – громадянин Росії Петренко Павло Петрович, 1956 р.р., і громадянин Киргизької Республіки, особа якого встановлюється. Крім них у полоні опинилися і пасажири вертольота – сім громадян Туреччини і один громадянин Афганістану», - йдеться в повідомленні.

Посольство Росії перебуває в постійному контакті з афганськими офіційними особами і представниками МССБ з даного питання.

Як повідомляв УНІАН, деякі ЗМІ сьогодні повідомили, що в Афганістані таліби захопили вертоліт Мі-8 з іноземцями, серед яких двоє українців.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що перевіряють інформацію ЗМІ про захоплення українців афганськими талібами.