З 1 травня зросте плата за стаціонарні телефони

Відповідне рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку і інформатизації (НКРЗІ), «Про затвердження граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги» (№196 від 4 квітня 2013 року), зареєстровано в Міністерстві юстиції України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НКРЗІ.

Згідно з рішенням комісії, у 2013 році будуть поетапно, з 1 травня і з 1 листопада, упроваджені нові Граничні тарифи. Зокрема, абонентська плата (на місяць) за користування фіксованим телефоном з 1 травня п.р. зросте на 7-8% для жителів міст і райцентрів і на 10% – для сіл і селищ міського типу (окрім райцентрів). З 1 листопада абонплата для жителів сіл і селищ зросте ще на 15%.

Згідно з вказаним рішенням, абонплата за користування фіксованим телефоном зросте з 1 травня для населення і бюджетних організацій міст і райцентрів – з 27,26 грн (тут і далі - без ПДВ) для телефонів без почасової оплати до 29,18 грн, і з 24,25 грн до 26,24 грн – з почасовою оплатою; для інших організацій і фізосіб-підприємців - з 39,05 грн до 41,78 грн (без почасової оплати) і з 35,32 грн до 37,79 (з почасовою оплатою). Для жителів сіл і селищ міського типу і бюджетних організацій в сільській місцевості абонентська плата зросте з 16,38 грн до 18,02 грн (без почасової оплати) і з 14,32 грн до 15,76 грн (з почасовою оплатою), для інших організацій і фізосіб-підприємців – з 25,70 грн до 28,27 грн (без почасової оплати) і з 22,50 грн до 24,75 грн (з почасовою оплатою).

З 1 листопада абонентська плата для міст і райцентрів не зміниться порівняно з абонплатою, встановленою з 1 травня 2013 року. Для жителів сіл і селищ міського типу і бюджетних організацій в сільській місцевості абонентська плата з 1 листопада 2013 року (порівняно з 1 травня 2013 року) зросте з 18,02 грн до 20,72 грн (без почасової оплати) і з 15,76 грн до 18,12 грн (з почасовою оплатою), для інших організацій і фізосіб-підприємців – з 28,27 грн до 32,51 грн (без почасової оплати) і з 24,75 грн до 28,46 (з почасовою оплатою).

Як повідомляв УНІАН, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку і інформатизації, опрацювала варіант поетапного впровадження упродовж 2013 року нових Граничних тарифів разом з представниками профспілок і роботодавців у рамках Робочої групи.

У НКРЗІ підвищення тарифів обгрунтували необхідністю формування тарифів на підставі собівартості цих послуг з урахуванням отримання прибутку, а також необхідністю уникнення перехресного субсидування одних телекомунікаційних послуг за рахунок інших тощо.

На думку НКРЗІ, на даний час діючі Граничні тарифи на послуги місцевого телефонного зв'язку, в першу чергу сільського, є збитковими для операторів телекомунікацій. Так, тарифи на сільський телефонний зв'язок становлять лише близько 40% від собівартості обслуговування.

Нагадаємо, у 2012 році НКРЗІ вже ухвалювала рішення про збільшення Граничних тарифів на послуги місцевого фіксованого телефонного зв'язку, зокрема абонентська плата зросла на 5-20%.

Зміни до діючих Граничних тарифів також вносилися у два етапи: з 1 липня і з 1 листопада 2012 року.

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