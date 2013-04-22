Двоє російських військових розстріляні в Севастополі
У Севастополі на площі Захарова невідомий поранив з пістолета Макарова двох військовослужбовців-контрактників ЧФ Росії, які служать на сторожовому кораблі "Пытливый".
Про це повідомляє сайт «Севастополь кримінальний».
За інформацією даного веб-ресурсу, молоді люди надійшли о першій годині ночі до приймального відділення першої міської лікарні. 25-річному юнакові поставили діагноз "травматичне проникаюче вогнепальне поранення черевної порожнини і грудної клітки", його 22-річному товаришу - "вогнепальне поранення сідничної ділянки". Кулю пістолета ПМ витягли в лікарні.
«Обидва матроси-контрактники перебували в стані сильного алкогольного сп'яніння», - наголошується в повідомленні.
Самі військовослужбовці заявили, що близько 23.30 на площі Захарова в них кілька разів з пістолета вистрілив невідомий чоловік.
Слідчим Нахімовського райвідділу УМВС розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України - хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. За подібний злочин закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Ведеться слідство.
Поінформоване джерело у правоохоронних органах підтвердило УНІАН, що даний факт сьогодні вночі мав місце.