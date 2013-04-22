Двоє російських військових розстріляні в Севастополі

Про це повідомляє сайт «Севастополь кримінальний».

За інформацією даного веб-ресурсу, молоді люди надійшли о першій годині ночі до приймального відділення першої міської лікарні. 25-річному юнакові поставили діагноз "травматичне проникаюче вогнепальне поранення черевної порожнини і грудної клітки", його 22-річному товаришу - "вогнепальне поранення сідничної ділянки". Кулю пістолета ПМ витягли в лікарні.

«Обидва матроси-контрактники перебували в стані сильного алкогольного сп'яніння», - наголошується в повідомленні.

Самі військовослужбовці заявили, що близько 23.30 на площі Захарова в них кілька разів з пістолета вистрілив невідомий чоловік.

Слідчим Нахімовського райвідділу УМВС розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України - хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. За подібний злочин закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Ведеться слідство.

Поінформоване джерело у правоохоронних органах підтвердило УНІАН, що даний факт сьогодні вночі мав місце.