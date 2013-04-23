У нічному клубі відвідувач ударив охоронця ножем

Як повідомили УНІАН у прес-службі Маріупольського міськуправління міліції, в ніч на 22 квітня близько 03.30 до чергової частини Жовтневого райвідділу міліції надійшло повідомлення з міської лікарні про госпіталізацію юнака, 1994 року народження, який зазнав ножових поранень у нічному клубі, розташованому в центрі Маріуполя.

Виїхавши на місце пригоди, співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що поранений працює охоронцем. За його словами, між відпочиваючими однієї компанії виник конфлікт, у ході якого один із відвідувачів пошкодив майно розважального закладу. Коли співробітник охорони нічного клубу пред'явив претензії до хулігана, той у відповідь завдав йому два ножові поранення, одне з яких проникаюче.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Наразі особу нападника встановлено. Співробітники кримінального розшуку Маріупольського міськуправління міліції вживають заходи, спрямовані на затримання фігуранта.