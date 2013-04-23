У Києві затримали шахрая, який торгував віртуальними авто

У Києві затримано шахрая, який торгував віртуальними автомобілями.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в м. Києві, зловмисник виставляв в Інтернеті оголошення про продаж автомобілів престижних марок за зниженими цінами, фото брав теж в Інтернеті, під кожним оголошенням розміщував новий контактний телефон.

Під час телефонної розмови з потенційним покупцем шахрай запевняв, що автомобіль перебуває в гарному технічному стані, і на даний товар досить багато покупців. Таким чином він зацікавлював співбесідника і в останній момент повідомляв, що для бронювання потрібно внести завдаток на банківську картку. Розмір завдатку становив від 2 тис. до 8 тис. грн. У такий спосіб шахрай лише за один день міг «продати» віртуальних автомобілів на суму до 16 тис. грн.

Правоохоронці встановили особу зловмисника, однак той втік і майже рік переховувався в різних містах України. Його було оголошено в розшук.

Порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.