Уряд дасть більше прав департаментам

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції, зазначивши, що проект закону було розроблено Мін’юстом у зв’язку з проведеною Президентом адміністративною реформою, внаслідок якої було суттєво зменшено кількість посад заступників міністра.

Як поінформував міністр юстиції Олександр Лавринович, змінами, які пропонується внести до Закону "Про центральні органи виконавчої влади", передбачається доповнення його положеннями щодо організації діяльності департаментів апаратів міністерств, а також визначення повноважень їх директорів.

Так, проектом закону пропонується закріпити, що директори департаментів апаратів міністерств мають право: підписувати листи, а також відповіді на звернення громадян з питань, що належать до компетенції департаменту; надавати відповіді на запити на інформацію, адресовані міністерству; надсилати офіційні запити щодо надання інформації з питань, що належать до компетенції департаменту тощо.

Крім того, проектом пропонується внести зміни до трьох законів, а саме "Про комітети Верховної Ради України", "Про звернення громадян" та "Про центральні органи виконавчої влади".

Змінами до Закону "Про комітети Верховної Ради України" пропонується передбачити можливість запрошення до участі у слуханнях в комітетах ВР, крім керівників державних органів, також інших посадових осіб цих органів.

Одночасно пропонується внесення змін до статті 15 Закону "Про звернення громадян", якими передбачається можливість надання відповіді міністерства за результатами розгляду заяв (клопотань), не лише за підписом керівника органу, а також за підписом уповноваженої ним посадової особи цього міністерства.

Крім того, проектом закону пропонується уточнити деякі повноваження міністра, заступника міністра – керівника апарату, керівника центрального органу виконавчої влади, а також питання діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Найближчим часом законопроект буде винесений на розгляд Верховної Ради, зазначили в Мін’юсті.