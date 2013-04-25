Богатирьова хоче, щоб 95% українців робили щеплення

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова сьогодні на прес-конференції у Києві.

За її словами, згідно із законами епідеміології, стійкий популяційний імунітет виробляється тоді, коли щепленнями охоплено 95% населення.

«Минулого року ми досягли зростання (охоплення щепленнями) на 20%, зокрема, за рахунок зниження цін. Протягом 2013 року планується збільшити показники щодо вакцинації на 15-20%... Країні, яка має систему імунізації, потрібна, насамперед, державна програма, її фінансування, наявність підготовлених фахівців, інформаційний супровід програм імунізації та процесу щеплення, наявність лабораторних можливостей для забезпечення контролю якості вакцин. В Україні є усі ці складові наявні», - наголосила міністр.

Як підкреслила Р.Богатирьова, бюджет для фінансування програм імунізації в Україні щороку нарощується.