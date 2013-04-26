Прокуратура перевірить у СІЗО все: від карцера до спецфондів

Як повідомили УНІВН у прес-службі столичної прокуратури, доручення про проведення перевірки надано Головному управлінню Держсанепідслужби у м. Києві, Департаменту охорони здоров’я КМДА, Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві, Управлінню Державної пенітенціарної служби України в місті Києві та Київській області.

За результатами перевірки зобов’язано надати висновки щодо забезпечення ув’язнених і засуджених установленою нормою площі в камері, відповідності умов їх тримання санітарно-гігієнічним нормам.

Контролери перевірять також санітарний стан карцерів, медичної частини та інших приміщень слідчого ізолятора, стан надання в’язням кваліфікованої медичної допомоги, а також забезпечення їх щоденним харчуванням.

Окрім цього, прокуратура перевірить законність використання бюджетних коштів та коштів спеціальних фондів, виділених на забезпечення належних умов тримання ув’язнених Київського СІЗО.

На цю тему: Нардепи нагрянули у Лук’янівське СІЗО: 36 людей у камері плюс антисанітарія (фото)

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня члени Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Валерій Пацкан («УДАР»), Ірина Луценко («Батьківщина») та Ганна Герман (Партія регіонів) разом з Уповноваженим ВР з прав людини Валерією Лутковською відвідали Київський слідчий ізолятор № 13 з метою перевірки стану додержання прав і свобод людини і громадянина в цій установі.

Депутати не попереджали про намір відвідати пенітенціарну установу, тому мали можливість перевірити стан додержання прав людини в автозаках, якими перевозять в’язнів, камери попереднього ув’язнення, камери збірних відділень і для тримання транзитно-пересильних, а також камери, де утримуються жінки з дітьми.

Крім того, народні депутати відвідали камеру № 157, де ще нещодавно утримувався екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.

В.Пацкан заявив, що шокований умовами тримання в Лук’янівському СІЗО. «Хіба те, що тут перебувають ув’язнені, є виправданням тому, щоб ставитись до цих людей, як до тварин? Тут повна антисанітарія, жахливі умови утримання. Є камери, в яких утримуються до 36 ув’язнених. Важко передати, що там відбувається. Із ліків для засуджених – анальгін та ношпа. На сніданок – частково згнила картопля», - сказав депутат.