На музей Булгакова в Києві може зійти зсув

Маса землі може піти від Замку Річарда на Андріївський узвіз. «Ми побудували підпірну стінку з боку музею. Але це не гарантує безпеку - схили гори дуже хиткі. Може піти дощ, і маса землі сповзе прямо на нас», - розповів газеті "Сегодня" Анатолій Кончаковський, перший директор музею Булгакова.

«Ймовірність зсуву в бік музею Булгакова при зливі існує. Років 12 тому там уже був великий зсув. Великий пласт землі має дуже потужну силу, він зносить все на своєму шляху, особливо дерева, які кидає як тріски. Але сподіваюся, що таке не станеться », - каже Василь Боковий, головний гідрогеолог КП «СУППР».

Не так давно поруч з музеєм уже зійшов зсув - він навис над трансформаторною підстанцією. Поруч з нею землею придавлені два силових кабелі. «Якщо провід пошкодиться, без електрики можуть залишитися десятки будинків. Страшно торгувати поруч з обвалом, хоча біля нього збирається чимало туристів, які можуть щось купити», - каже продавець сувенірів Світлана.

У КП «СУППР» кажуть, що обвал на Андріївському не прибирають через відсутність фінансування.

«У Києві 120 зсувонебезпечних місць, 46 з них визначені як проблемні, і ще восьми присвоєно статус таких, де ситуація критична. Роботи дуже дорогі (20-30 млн грн - ліквідація одного). Їх і будемо усувати в першу чергу. Зсув на Уздихальниці до цього списку не входить. Думаю, що тут досить буде прибрати землю і засіяти траву», - пояснив Василь Боковий.