Найбільше українських науковців емігрували до США, Росії та Німеччини (статистика)

10:05, 29 квітня 2013
Суспільство
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З 1996 по 2011 роки задля проживання і роботи за кордоном України залишили більше 1,5 тис. кандидатів (1290 осіб) і докторів (332) наук.

Про це повідомили в Державній службі статистики України, пише Тиждень.ua.

Рік Кількість науковців
1996 267
1997 180
1998 117
1999 136
2000 151
2001 162
2002 155
2003 92
2004 87
2005 53
2006 43
2007 52
2008 30
2009 31
2010 39
2011 53

Рекордним був 1996 рік, коли за кордон виїхали 267 науковців. Багатьох вчених втратила Україна 1997-го (180), 2000-го (151), 2001-го (162), 2002-го (155). З 2003 року кількість вчених-емігрантів значно скоротилась.

Найменше українських вчених виїхало за кордон у 2008-му - 30 і 2009-му - 31.

Найчастіше українські вчені за цей час виїжджали до США - 420 осіб (343 кандидати і 77 докторів наук).

На другому місті – Росія, куди за цей час виїхало 388 осіб (292 кандидати і 96 докторів наук).

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"Гостинною" для українських вчених виявилась і Німеччина, яку обрали для еміграції 251 науковець (208 кандидатів і 43 доктори наук).

Значна кількість наукових емігрантів осіли в Ізраїлі (117), Канаді (109) та Польщі (52).

Як повідомлялось, за роки Незалежності кількість українських науковців скоротилася утричі.

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