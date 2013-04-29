Найбільше українських науковців емігрували до США, Росії та Німеччини (статистика)
З 1996 по 2011 роки задля проживання і роботи за кордоном України залишили більше 1,5 тис. кандидатів (1290 осіб) і докторів (332) наук.
Про це повідомили в Державній службі статистики України, пише Тиждень.ua.
|Рік
|Кількість науковців
|1996
|267
|1997
|180
|1998
|117
|1999
|136
|2000
|151
|2001
|162
|2002
|155
|2003
|92
|2004
|87
|2005
|53
|2006
|43
|2007
|52
|2008
|30
|2009
|31
|2010
|39
|2011
|53
Рекордним був 1996 рік, коли за кордон виїхали 267 науковців. Багатьох вчених втратила Україна 1997-го (180), 2000-го (151), 2001-го (162), 2002-го (155). З 2003 року кількість вчених-емігрантів значно скоротилась.
Найменше українських вчених виїхало за кордон у 2008-му - 30 і 2009-му - 31.
Найчастіше українські вчені за цей час виїжджали до США - 420 осіб (343 кандидати і 77 докторів наук).
На другому місті – Росія, куди за цей час виїхало 388 осіб (292 кандидати і 96 докторів наук).
На тему: Кількість українських вчених, які емігрували за кордон, за рік зросла втричі
"Гостинною" для українських вчених виявилась і Німеччина, яку обрали для еміграції 251 науковець (208 кандидатів і 43 доктори наук).
Значна кількість наукових емігрантів осіли в Ізраїлі (117), Канаді (109) та Польщі (52).
Як повідомлялось, за роки Незалежності кількість українських науковців скоротилася утричі.