Найбільше українських науковців емігрували до США, Росії та Німеччини (статистика)

Про це повідомили в Державній службі статистики України, пише Тиждень.ua.

Рік Кількість науковців 1996 267 1997 180 1998 117 1999 136 2000 151 2001 162 2002 155 2003 92 2004 87 2005 53 2006 43 2007 52 2008 30 2009 31 2010 39 2011 53

Рекордним був 1996 рік, коли за кордон виїхали 267 науковців. Багатьох вчених втратила Україна 1997-го (180), 2000-го (151), 2001-го (162), 2002-го (155). З 2003 року кількість вчених-емігрантів значно скоротилась.

Найменше українських вчених виїхало за кордон у 2008-му - 30 і 2009-му - 31.

Найчастіше українські вчені за цей час виїжджали до США - 420 осіб (343 кандидати і 77 докторів наук).

На другому місті – Росія, куди за цей час виїхало 388 осіб (292 кандидати і 96 докторів наук).

На тему: Кількість українських вчених, які емігрували за кордон, за рік зросла втричі

"Гостинною" для українських вчених виявилась і Німеччина, яку обрали для еміграції 251 науковець (208 кандидатів і 43 доктори наук).

Значна кількість наукових емігрантів осіли в Ізраїлі (117), Канаді (109) та Польщі (52).

Як повідомлялось, за роки Незалежності кількість українських науковців скоротилася утричі.