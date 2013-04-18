Кількість українських вчених, які емігрували за кордон, за рік зросла втричі

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час загальних зборів Національної академії наук України (НАНУ) повідомив її президент Борис Патон.

“Якщо протягом вже тривалого періоду за кордон емігрувало щороку не більше 10 наших науковців вищої кваліфікації, минулого року таких було вже 29”, - сказав Б.Патон.

Він пов’язує це з вкрай недостатнім рівнем фінансування науки, подальшим падінням престижу професії науковця в суспільстві.

“Водночас наукові установи, відділення академії наук, академія в цілому недостатньо використовують наявні ресурси і можливості для вирішення існуючих кадрових проблем, насамперед для залучення та закріплення в науці талановитої молоді”, - підкреслив Б.Патон.

Також президент НАНУ зазначив, що після тривалого періоду стабілізації чисельність наукових працівників за два останні роки зменшилась на 600 чоловік, і зараз становить трохи більше 19 тис., зокрема у 2012 р. Кількість кандидатів наук зменшилась на 0,7%, докторів наук - на 1,4%.

Кількість кандидатських дисертацій у минулому році, порівняно з 2011, зменшилась з 416 до 371, докторських - з 101 до 88, кількість молодих наукових співробітників скоротилась майже на 2%.

“Не сприяє підвищенню рівня та якості підготовки та атестації наукових кадрів й заплановане реформування системи вищої освіти. Треба, насамперед, зберегти в основних рисах механізми підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації та систему наукових ступенів, що витримала перевірку часом”, - наголосив Б.Патон.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Микола Азаров заявляв, що вважає за необхідне відновити в Україні повагу до науки. "Тоді (за радянських часів - УНІАН) у країні існував культ науки: фізики, теоретики, практики, атомники, взагалі прихильники природничонаукових спеціальностей вели суперечку з ліриками. Коли вся країна ділилася на фізиків і ліриків, був певний культ науки, коли на телебаченні, в ЗМІ культивувалися не "Бригада", не фахівці в відбиранні грошей, а фахівці в галузі створення нових досягнень. Вся країна жила інтересами науки, стежила за досягненнями в цій галузі", - сказав М.Азаров.

У зв'язку з цим прем'єр повідомив, що мріє про те, щоб в Україні відновилася атмосфера поваги до науки, щоб найшанованішими людьми були не прем'єр-міністри, не президенти, не бізнесмени, а діячі науки, культури, освіти, медики.

*** Довідка УНІАН. Загальна кількість працюючих в НАН України станом на 1 січня 2013 становила 40 тис. 609 чол., в тому числі 19 тис.337 наукових працівників. Серед них 2564 доктори наук та 7956 кандидатів наук. Середній вік наукових працівників становив 51,3 року, докторів наук – 63,4 року, кандидатів наук - 51,1 року.

Станом на 1 січня 2013 до складу НАН України входять 203 дійсних члени (академіки), 374 члени-кореспонденти та 115 іноземців.