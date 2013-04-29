Кабмін відклав введення нових акцизів на алкоголь і сигарети

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, таке рішення Кабінет міністрів ухвалив 29 квітня, внісши відповідні зміни до постанови Кабміну від 13 березня 2013 року №188.

Нові марки будуть запроваджені з 1 серпня замість 1 травня 2013 року. Крім того, Міндоходів має до 20 липня забезпечити виготовлення марок акцизного податку нового зразка та припинити до 1 серпня 2013 року продаж марок попереднього зразка.

Терміни запровадження та виготовлення марок акцизного збору нового зразка змінені з урахуванням термінів проведення інвентаризації марок як у продавця, так і у суб’єкта господарювання, термінів проведення процедури закупівлі у порядку та спосіб, встановлені Законами «Про здійснення державних закупівель» і «Про захист економічної конкуренції».

Прийняття постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 13 березня 2013р. №188» забезпечує приведення нормативно-правових актів уряду у відповідність до норми Податкового кодексу та відповідає реалізації єдиної державної політики у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв, створить належні умови для зростання обсягів їх легального виробництва, захисту здоров’я громадян та сприятиме збільшенню надходження коштів до бюджету, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує запровадити плату за одну марку акцизного податку для алкогольних напоїв у розмірі 0,27 грн (проти 0,1 грн за марку старого зразка), марка акцизного податку для тютюнових виробів становитиме 0,142 грн (проти 0,055 грн за марку старого зразка.

На початку лютого ц.р. Міністерство доходів і зборів України запропонувало запровадити акцизні марки нового зразка з трирівневим захистом від підробки. Міндоходів розробило проект відповідної постанови Кабінету міністрів. Наприкінці січня 2013 року Міндоходів розкритикувало можливість виключення акцизних марок з переліку бланків суворої звітності, пояснивши свою позицію тим, що такий крок приведе до зростання фальсифікату і розширення тіньового ринку підакцизних товарів. Фахівці міністерства також звернули увагу, що підпільне виробництво алкоголю і тютюну – один з поширених податкових злочинів. Причому фальсифікат, пропонований споживачам, часто загрожує їх життю і здоров'ю.

При цьому в Міндоходів зазначили, що передбачуваний ефект від сплати акцизного податку в поточному році становитиме не менш як 1,2 млрд грн.