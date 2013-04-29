У міліції кажуть, що розтрощений будинок вчительці вже не належить (фото)

Відкрито кримінальне провадження за фактом пошкодження будинку, де проживає київська вчителька Ніна Москаленко.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, сьогодні, 29 квітня, о 12.00 до чергової частини Печерського райуправління столичної міліції надійшло повідомлення, що по провулку Землянському, 14/26, невідомі пошкодили паркан та частину будинку.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група районної міліції. На місці події до правоохоронців звернувся чоловік, який на громадських засадах здійснює охорону території, що належить громадянці Н.Москаленко. За його словами, за час відсутності Н.Москаленко за місцем проживання невідомі особи почали проводити демонтаж дерев’яних конструкцій будівлі та частини огорожі. Вважаючи такі дії невідомих протиправними, чоловік викликав міліцію.

Як з’ясували правоохоронці, насправді демонтажні роботи були проведені в частині будинку, яка, згідно з рішенням суду, належить іншій особі, а не родині Н.Москаленко.

Незважаючи на відсутність заяви від власника цієї частини помешкання, на місці події працівники міліції провели ряд першочергових слідчих дій, у якості свідків опитано кілька чоловіків, які перебували на території приватної садиби, повідомили у ВЗГ. У бесіді з довіреною особою власника частини помешкання було встановлено, що вона, за дорученням власника, найняла робітників для проведення робіт виключно на території її довірителя.

Наразі відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстрі досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ст. 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна». Розпочато досудове слідство.

Як повідомляв УНІАН, "Свобода" заявляла, що сьогодні, 29 квітня, відбулася чергова спроба рейдерського захоплення будинку Н.Москаленко.

За даними прес-служби партії, в той час, коли сама Н.Москаленко перебувала на засіданні суду, на її подвір’я увірвалися близько 30 чоловіків.

За словами члена «Свободи» Олександра Шумова, який чергував у будинку, рейдери, увірвавшись на подвір’я, зламали паркан, розбили вікна будинку та вибили двері. "Нападники силоміць викинули на вулицю стареньку Ганну Макарівну – матір Ніни, вони спробували потрапити в другу, відокремлену частину будинку. Тоді як частина молодиків намагалась увірватися в будинок, решта трощила усе в будинку", - йдеться у повідомленні ВО "Свобода".

У прес-службі зазначили, що рейдери із використанням електричних будівельних інструментів розламали більшу частину майна і навіть зруйнували частину стін. Проте, так і не потрапивши у решту кімнат, вони залишили будинок.

Для матері Ніни Москаленко викликали швидку допомогу. За попередньою інформацією, внаслідок стресу в жінки трапився серцевий напад.

Як повідомлялося, київська вчителька Н.Москаленко мешкає в будинку у центрі Києва, біля Ботанічного саду. За інформацією ЗМІ, землю під будинком у вчительки невідомі намагаються забрати вже більше року. Орієнтовно ділянку в 20 соток на Печерських пагорбах оцінюють у 3 млн доларів.

Жінці належить 2/3 будинку, власник ще третини невідомий. Однак від цього власника на адресу Н.Москаленко почали надходити вимоги продати йому її частину будинку. Вчителька з цим не погодилися, і тоді їй почали погрожувати невідомі.

За рік, попри численні заяви Н.Москаленко про напади, правоохоронці доказів злочину не знайшли. Натомість міліція порушила проти неї ряд кримінальних справ.