У Севастополі 9 травня покажуть бойову техніку
У Севастополі 9 травня вперше за останні роки під час святкування Дня Перемоги пройде бойова техніка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба.
«За моєї пропозиції міністри оборони Росії і України дали своє «добро» на проходження техніки у місті Севастополі. Це буде по 10 одиниць техніки з одного та другого боку», - сказав глава міста.
Він додав, що «розмітку ми вже робимо, готуємо дві репетиції (репетиції урочистого проходження військ гарнізону і бойової техніки – УНІАН)».
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування Військово-Морських сил Збройних сил України, український флот під час проходження 9 травня центральними вулицями Севастополя, як планується, представить бронетранспортери БТР-80, реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град» та гаубиці 2А36 «Гіацинт». У прес-центрі додали, що сьогодні увечері (о 22.00) у Севастополі пройде тренування з проходження бойової техніки.
В тренуванні візьме участь бойова техніка Військово-Морських сил України і Чорноморського флоту Росії.
Як повідомляв УНІАН, у Севастополі в параді 9 травня візьмуть участь близько 1,5 тис. військовослужбовців від ВМС України, ЧФ Росії, військ Повітряної оборони України, внутрішніх військ МВС України та Державної прикордонної служби України.