У Севастополі 9 травня покажуть бойову техніку

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба.

«За моєї пропозиції міністри оборони Росії і України дали своє «добро» на проходження техніки у місті Севастополі. Це буде по 10 одиниць техніки з одного та другого боку», - сказав глава міста.

Він додав, що «розмітку ми вже робимо, готуємо дві репетиції (репетиції урочистого проходження військ гарнізону і бойової техніки – УНІАН)».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування Військово-Морських сил Збройних сил України, український флот під час проходження 9 травня центральними вулицями Севастополя, як планується, представить бронетранспортери БТР-80, реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град» та гаубиці 2А36 «Гіацинт». У прес-центрі додали, що сьогодні увечері (о 22.00) у Севастополі пройде тренування з проходження бойової техніки.

В тренуванні візьме участь бойова техніка Військово-Морських сил України і Чорноморського флоту Росії.

Як повідомляв УНІАН, у Севастополі в параді 9 травня візьмуть участь близько 1,5 тис. військовослужбовців від ВМС України, ЧФ Росії, військ Повітряної оборони України, внутрішніх військ МВС України та Державної прикордонної служби України.