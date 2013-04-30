ВМС України і ЧФ РФ почали планування спільного навчання

Як повідомив УНІАН прес-секретар командування ВМС ЗС України капітан 1-го рангу Олег Чубук, робочі групи сторін очолювали тимчасово виконуючий обов’язки начальника управління бойової підготовки командування ВМС ЗС України капітан 1 рангу Ігор Терьохін і начальник управління бойової підготовки ЧФ РФ капітан 1 рангу Олександр Чесноков.

Сторони під час конференції визначалися з запропонованою темою, навчальними цілями, організацією підготовки, етапами проведення навчання. Крім того, попередньо обговорено склад сил, райони проведення, елементи задуму навчання.

Попередньо темою цьогорічного навчання є ведення антитерористичних дій на морі в зоні відповідальності двох флотів, навчальними цілями - відпрацювання єдиних поглядів на форми і методи проведення антитерористичних дій на морі, спільних дій екіпажів кораблів і літальних апаратів, пошуково-рятувальних сил і доглядових команд двох флотів.

Згідно визначеному сторонами раніше ротаційному принципу, керівником цьогорічного навчання буде командувач ЧФ РФ, а його першим заступником - представник командування ВМС ЗС України.

Як планується, навчання буде проведене у формі тактичного навчання в морі, в три етапи. Перші два етапи планується провести 23 липня, з залученням корабельного складу і авіації двох флотів, а завершальний етап - 28 липня. Очікується, що до морського компоненту навчання буде залучено 11-12 кораблів, катерів і суден, до авіаційного компоненту – до 6 літальних апаратів від двох флотів.

Українські і російські моряки мають на меті провести у травні головну плануючу конференцію, а у червні - заключну| плануючу конференцію.

Довідка УНІАН. Спільне українсько-російське навчання серії «Фарватер миру» раніше проводилося в 1997-му, 1999-му, 2001-му, 2003-му, 2010-му, 2011-му і 2012 роках.