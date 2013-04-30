Курсант міліцейського вузу отримав 4 роки за стрільбу по перехожих

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Кіровоградської області, державний обвинувач наполягав на призначенні покарання для підсудного у вигляді 5 років позбавлення волі, прокуратура вже готує апеляційну скаргу на рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня минулого року 21-річний студент відомчого навчального закладу, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, разом з трьома товаришами, серед яких був працівник органів внутрішніх справ, роз’їжджали містом на автомобілі «БМВ». Задля розваги курсант влаштував безпричинну стрілянину по людях зі страйкбольного автомата. У результаті декілька кулькових набоїв влучили в трьох громадян, які в цей час стояли на зупинці громадського транспорту. За фактом хуліганських дій було порушено кримінальну справу.