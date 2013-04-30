У СБУ твердять, що Україні тероризм поки не загрожує

Про це заявив заступник начальника штабу Антитерористичного центру СБУ Віталій Найда, в ефірі ТВі.

Коментуючи причини і наслідки підписанням президентом Указу щодо посилення заходів боротьби з тероризмом, силовик зазначив, що Україна перебуває в числі тих країн, яким найменше загрожують терористичні акти.

«Концепція (антитерористична - ред.) покликана надати оцінку рівню терористичної загрози в Україні. Антитерористичний центр є єдиним органом в державі, який повноважений надавати оцінку діям терористичної загрози. В Україні на сьогодні немає передумов для виникнення в середині країни організації, яка б використовувала терористичні методи для досягення будь-якої мети. Передумов для виникнення таких організацій немає», - заявив Найда.

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«Україна, за нашими оцінками і оцінками наших іноземних партнерів, не входить до числа тих країн, у яких є висока ймовірність скоєння на їх території терористичних дій. Немає також терористичних загроз стосовно дипломатичних представництв в Україні і за кордоном. Рівень терористичної загрози на сьогодні в Україні є низьким», - додав начальник антитерористичного центру.