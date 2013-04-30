Ложкін оцінив UMH group у $500 мільйонів

«Ми повинні були розміститися в грудні минулого року у Варшаві. Але в останній момент відклали вихід. Зараз ми працюємо з Concorde Capital, яка наприкінці травня має представити нам інвестиційну стратегію. Пріоритетом для нас залишається IPO», – уточнив керівник холдингу.

Ложкін розповів, що після придбання частки Петра Порошенка в даний час холдинг домовляється з підприємцем Геннадієм Боголюбовим про викуп його частини в медіапроекті холдингу.

«Наші основні зовнішні партнери – це Петро Порошенко і Геннадій Боголюбов. З першим ми завершили співпрацю, викупивши його частку в проектах, а з Геннадієм Боголюбовим зараз в процесі діалогу. Ми викуповували б частки партнерів більш активно, але на це не вистачає коштів», – уточнив він.

Глава медіахолдингу зазначив, що компанія робить ставку на мережу, глянсову пресу і радіо, очікуючи, що інтернет зросте з 4% ринку реклами до 15%. Ложкін зазначив, що частка радіо на цьому ринку збільшується на 10-12% на рік.

У сегменті інтернет-проектів, на думку глави UMH, стратегічно привабливими для холдингу можна вважати сегмент електронної комерції, освітні проекти та ігрові послуги.

Говорячи про повернення інвестицій від двох потужних проектів компанії – Forbes і Vogue, – Ложкін повідомив, що розраховує на повернення від першого журналу протягом 4-4,5 років, від другого – 5,5-6 років.

***

Частиною медіахолдингу UMH Group є видання «Аргументи і Факти в Україні», «Комсомольська правда в Україні», тижневики «Кореспондент», «Фокус», «Теленеделя». Більше того, у холдингу є ліцензії на видання журналів Forbes і Vogue. UMH group також володіє радіостанціями «Авторадіо», «Наше Радіо», «Ретро FM», інформаційними інтернет-ресурсами Korrespondent.net, Football.ua, Vgorode.ua, інтернет-порталами Bigmir.net і I.ua.

З травня 2008 року GDR компанії котируються на Франкфуртській фондовій біржі. У 42 офісах компанії в Росії і Україні працює близько 4000 співробітників. У портфель компанії входять такі бренди як: Forbes, Vogue, «Кореспондент», «Фокус», «Теленеделя», i.ua, bigmir.net, football.ua, «Ретро FM», «Наше радіо», EuropaPlus, «Авторадіо», «Аргументи і Факти», «Комсомольська правда» та інші.