Адвокат: Директора Фонду соцстраху не пускають до кабінету всупереч рішенню суду

Директору Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Олегу Бондарю, відновленому на посаді за рішенням суду, колишнє керівництво і охорона Фонду перешкоджають стати до виконання службових обов'язків, не пускаючи його на робоче місце.

Про це УНІАН повідомив юрист О.Бондаря Костянтин Карєв.

За його словами, 24 квітня Подільський райсуд Києва виніс рішення, яким було скасовано постанову правління Фонду від 5 березня цього року про звільнення О.Бондаря з посади. Цим же рішенням суд зобов'язав негайно допустити О.Бондаря до виконання функціональних обов'язків.

Проте, як підкреслив К.Карєв, наступного ранку, 25 квітня, і до сьогодні О.Бондар не зміг потрапити на роботу, передати рішення суду до канцелярії установи, оскільки вхід у будівлю Фонду для нього був заблокований зсередини, а по периметру приміщення оточено міліцією.

"Враховуючи ситуацію, що склалася, О.Бондар, як керівник установи, звернувся до правоохоронних органів із заявою про відкриття кримінального провадження за статтею 341 (захоплення будівель або споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян з метою незаконного користування ними або перешкоджання нормальній роботі підприємства) Кримінального кодексу України", - сказав К.Карєв.