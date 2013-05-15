Міллер вихваляється, що газопровід в обхід України протягнуть «дуже-дуже» скоро

Глава російського газового монополіста «Газпрому» Олексій Міллер заявляє, що газопровід «Ямал-Європа-2» в обхід України може бути побудований у «дуже-дуже» короткі терміни, оскільки не потребує великих затрат.

Як повідомили власному кореспондентові УНІАН у Російській Федерації в прес-службі компанії, про це Міллер сказав увечері 14 травня у Вітебську, відповідаючи на запитання журналістів.

«Ми добре знаємо, що магістральний газопровід «Ямал-Європа-1», ті потужності які створені на території Білорусі й Польщі, вони були свого часу створені і побудовані з інфраструктурним заділом для будівництва другої нитки - «Ямал- Європа-2». . І те, що проект може бути реалізований у дуже-дуже короткі терміни, є ще однією перевагою проекту «Ямал-Європа-2»», - сказав Міллер.

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Він підкреслив, що «Ямал-Європа-2» дійсно дуже важливий для таких країн як Польща, Словаччина, Угорщина, тому що реалізація цього проекту, без сумніву, підвищить надійність і стабільність поставок газу до цих країн.

За його словами, це проект відрізняється від інших рядом істотних переваг.

«В першу чергу, я хотів би відзначити те, що проект не потребує дуже високих капітальних затрат, це недорогий проект. Друге, це проект, який є високоефективним. У нас на сьогодні є попередні техніко-економічні оцінки цього проекту», - сказав глава «Газпрому».

Він підкреслив, що відповідно до меморандуму, який було підписано недавно з польськими колегами в Санкт-Петербурзі, почато роботу з розробки техніко-економічного обгрунтування проекту «Ямал-Європа-2», яку буде завершено до кінця 2013 року. Результати розробки ТЕО будуть представлені широкій громадськості, зазначив Міллер.

«Найголовніше, що я хотів би підкреслити і що відрізняє цей проект від інших проектів, що вже на даний час є відповідна договірна база між Росією і Польщею - це міжурядова угода з реалізації проекту «Ямал-Європа-2». Саме ця міжурядова угода є основою для реалізації проекту «Ямал-Європа-2», - заявив Міллер.

Він повідомив, що з білоруськими колегами вже провели попередню оцінку щодо того, які роботи мають бути виконані на території Білорусі.

«Можу сказати, що на першому етапі реалізації проекту - в будь-якому разі, якщо говорити про додатковий обсяг газу, який може транзитуватися через територію Білорусі й Польщі, а це 15 млрд куб. м газу - для того, щоб ці додаткові обсяги транзитувати нам, в принципі, потрібна лише реконструкція і модернізація газотранспортної системи Білорусі. Це говорить про те, що ці роботи можуть бути виконані в дуже-дуже короткі терміни. І, відповідно, ми говоримо, що проект дійсно має дуже багато конкурентних переваг. Найближчим часом буде закінчено розробку ТЕО і результати розробки ТЕО будуть представлені громадськості», - зазначив Міллер.

Довідка УНІАН. 3 квітня 2013 року Президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» опрацювати питання будівництва в обхід України газопроводу «Ямал-Європа-2» через Білорусь.

Через Ямальський газопровід, який проходить через територію Білорусі й Польщі до Німеччини, росіяни щороку можуть поставляти близько 33 млрд кубометрів газу.

4 квітня у Санкт-Петербурзі «Газпром» і польсько-російська компанія «ЄвроПол Газ» підписали меморандум про взаєморозуміння за проектом будівництва газопроводу «Ямал-Європа-2» потужністю не менш як 15 млрд куб. м газу на рік. Техніко-економічне обгрунтування проекту має бути підготовлене впродовж шести місяців.

Пропозиції «Газпрому» передбачають будівництво газопроводу на території Польщі від білоруського кордону до Словаччини.

5 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада не підтримує ідею будівництва ще одного газопроводу в обхід України, який міг би проходити через територію Польщі в рамках проекту "Ямал-Європа-2". За його словами, Польща не зацікавлена в додаткових поставках газу з Росії, оскільки хоче зменшити свою енергетичну залежність від росіян.

Польська національна нафтогазова компанія PGNIG і "ЄвроПол Газ" заявили, що підписаний меморандум є лише декларацією намірів вивчити економічну доцільність проекту «Ямал-Європа-2» і не зобов'язує нікого ні будувати новий трубопровід, ні підписувати будь-які контракти в майбутньому.

19 квітня Туск ухвалив рішення звільнити міністра державного майна Миколу Будзановського за недостатній контроль над державними компаніями, який став очевидним після підписання меморандуму з російським "Газпромом" за проектом "Ямал-Європа-2".

У разі реалізації проекту, цей газопровід стане третім в обхід України після вже побудованого росіянами "Північного потоку" і "Південного потоку", спорудження якого почалася наприкінці 2012 року.