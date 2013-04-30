У Польщі - нові гучні відставки за угоду між PGNiG і Газпромом

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав глава польського уряду Дональд Туск на прес-конференції.

Рішення про звільнення голови PGNIG, яка займала цю посаду з березня 2012 року, прийняла наглядова рада компанії на своєму засіданні.

Разом з нею посаду втратив її заступник Радослав Дудзінський, який працював у компанії з 1998 року, в тому числі, на посади віце-голови PGNIG c березня 2008 року.

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"Наглядова рада вирішила відкликати двох членів правління: голову компанії та її заступника з питань торгівлі", - сказав Туск.

Він повідомив, що вакантні посади будуть заміщені після проведення відповідного конкурсу.

Пьотровська-Олива і Дудзінський входили до складу наглядової ради польсько-російської компанії "ЄвроПол ГАЗ", яка на початку квітня підписала меморандум з російським "Газпромом" про ТЕО проекту "Ямал-2".

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня глава польського уряду Дональд Туск звільнив міністра державного майна Миколу Будзановського, назвавши причиною недостатній контроль над держкомпаніями і заявивши, що очікує від нового міністра "кадрових рішень" в PGNIG.

Довідка УНІАН. На початку квітня у Польщі виник скандал після того, як виявилося, що ні Будзановський, ні голова уряду нічого не знали про плановане підписання меморандуму про "Ямал-2", а дізналися про це пост-фактум від журналістів.

"Газпром" підписав меморандум з компанією "ЄвроПол ГАЗ", в якій по 48% акцій належать російському газовому монополісту і польській національній PGNIG, 4 квітня поточного року - наступного дня після того, як президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» опрацювати будівництво в обхід України газопроводу «Ямал-Європа-2» через Білорусь.

Представники польської влади також заявляли, що не підтримають політичних проектів, що загрожують інтересам України і зацікавлені зменшенням енергетичної залежності від РФ, а не збільшенням поставок російського газу.