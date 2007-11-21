Shell купить два родовища в Україні

Компанія Royal Dutch Shell оголосила, що підписала попередню угоду про придбання контрольного пакету акцій в двох газових родовищах на території України, які зараз належать дочірньому підприємству британської Regal Petroleum. Про це пише Лента.ру з посиланням на The Financial Times. Сума угоди складе 410 мільйонів доларів.

Документи з Shell були підписані після того, як Regal Petroleum оголосила про завершення переговорів з чеською приватною компанією MND Exploration and Production, яка спочатку хотіла заплатити 330 мільйонів доларів за контроль над українськими родовищами.

Після підписання угоди з Shell акції Regal Petroleum піднялися на шість з половиною пенсів до 1,78 з половиною фунтів стерлінгів.

The Financial Times зазначає, що Shell має намір зайняти більшу частку ринку в Україні. Наразі ця компанія єдина з-поміж світових нафтовидобувних гігантів, яка працює в нашій країні. 2006 року Shell підписала угоду про спільну розробку кількох родовищ з державною "Укргазвидобуток". Крім того, спільно з російською Alliance Group Shell, управляє 150 бензоколонками в країні.

Натомість, основні активи Regal Petroleum знаходяться на Україні. 2005 року вона поскаржилася президентові Віктору Ющенку на тиск з боку влади. Генеральна прокуратура раніше повідомляла, що Regal Petroleum веде діяльність на території України незаконно. Окрім родовищ на Україні, компанія також володіє ліцензіями на видобуток у Румунії, Єгипті й Ліберії.