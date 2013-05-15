У Василькові накрили цех, де фасували мільйони упаковок фальшивих ліків

На Київщині правоохоронці припинили роботу підпільного цеху з виробництва фальсифікованих медпрепаратів відомої європейської фармацевтичної корпорації.

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, співробітники Головного управління СБУ у Києві та Київській області спільно з працівниками МВС та Державної служби України з лікарських засобів викрили виробництво фальсифікованих медичних препаратів однієї з відомих фармацевтичних корпорацій. Крім того, правоохоронці попередили потрапляння на ринок фармацевтичної продукції, термін придатності якої сплинув.

Лінія з виробництва неякісних лікарських засобів, фасувальний цех та складські приміщення знаходились у місті Васильків Київської області. Встановлено, що понад 60 найменувань лікарських препаратів ввозилися в Україну вантажним транспортом і й подальшому без будь-яких дозвільних документів фасувалися та реалізовувалися під виглядом продукції відомої європейської фармацевтичної корпорації через аптечні мережі.

14 травня у ході перевірки на складах було виявлено 3,5 мільйонів упаковок лікарських засобів на загальну суму майже 30 млн євро. Правоохоронці вилучили майже 300 тисяч упаковок прострочених медичних препаратів, на яких було підроблено дати випуску та терміни придатності.

У даний час усі складські приміщення опечатані. Обладнання для нанесення маркування та строків придатності, а також апаратура для розміщення на упаковках голографічних наклейок, передані на відповідальне зберігання.

За матеріалами ГУ СБУ у м.Києві та Київській області слідчими Головного управління МВС України у Києві розпочато кримінальне провадження за ст.321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.