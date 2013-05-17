20-23 травня виставка-ярмарок «Сезон ВЕСНА» у Київському Палаці Спорту

Наша аномальна весна, яка стрімко перейшла в літо, змусила всіх терміново оновлювати літній гардероб. Виставка-продаж «Сезон ВЕСНА» у Палаці спорту починає свою роботу в понеділок – 20 травня, і протягом 4-х днів відкрита для реалізації найсміливіших планів з оновлення гардеробу. Тут є різноманітність і вибір товарів жіночого, чоловічого та дитячого асортименту. На ярмарку можна підібрати обнову для кожного – від найменших до найстарших із Вашої родини. Одяг, взуття, трикотаж, домашній текстиль, біжутерія, косметика, парфумерія, сумки і гаманці – на будь-який смак.

Для роботи можна підібрати легкі лляні чоловічі й жіночі костюми. Для тих, хто не залежить від дрес-коду, вибір легких блуз, брюк, спідниць, сарафанів – просто грандіозний.

Є з чого вибирати на виставці й чоловікам: сорочки, краватки, футболки, різноманітний трикотаж українського, польського, турецького виробництва.

Широко представлено добротне і якісне сезонне взуття. Для тих, кому подобається купувати заздалегідь – розпродаж взуття із зимових і весняних колекцій, великий вибір взуття з нових колекцій для літа.

Доповнити свій гардероб яскравим шарфом або сумкою зможе кожен охочий – так різноманітен вибір модних шарфів, хусток і сумок на виставці.

Особливою популярністю у покупців користується недорогий дитячий трикотаж українського виробництва.

Якщо Ви готуєтеся до відпустки – не пропустіть виставку 20-23 травня в Київському Палаці Спорту.

Перерахувати асортимент виробів, представлених на виставці, дуже складно. І це гарантує, що кожен відвідувач знайде тут для себе щось необхідне.

Відвідайте ярмарок і впевніться у цьому самі.

Виставка працює з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

Детальна інформація за телефонами: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

http://expo-modul.com/archives/809