«Укрзалізниця» спростовує інформацію про навмисну затримку поїздів

Про це йдеться в офіційній заяві «Укрзалізниці».

«Державна адміністрація залізничного транспорту вважає абсолютно безпідставними та такими, що не відповідають дійсності, окремі заяви про навмисну ​​затримку з боку «Укрзалізниці» 15 поїздів дальнього сполучення нібито через акції опозиційних сил. «Укрзалізниця» розцінює подібні заяви як виключно політично мотивовані», - сказано в заяві.

«Укрзалізниця» поінформувала, що ряду затримок дійсно був, однак вони не пов'язані з роботою залізничного транспорту. Зокрема станом на 10 ранку 18 травня з затримкою прибували 4 потяги. Два поїзди з Севастополя затрималися через проведення пошукових робіт підрозділами державної служби з надзвичайних ситуацій снарядів і мін часів Великої Вітчизняної війни, а два потяги повідомлення Ужгород-Київ були затримані через проведення спеціальних заходів правоохоронними органами (перевірка інформації про замінування).

Як повідомляв УНІАН, вчора партія «Удар» заявила про те, що Поїзд № 40 Севастополь-Київ затримали на 5 годин, щоб не допустити своєчасного прибуття опозиційних активістів на акцію "Вставай, Україно!".