«УДАР»: Потяг Севастополь-Київ, де їдуть активісти, затримали на 5 годин

Про це повідомили активісти “УДАРу”, які їдуть на мітинг опозиційних сил до столиці, поінформували УНІАН у прес-службі партії.

Поїзд вирушив із Севастополя о 12.35 і 5 годин простоював під Бахчисараєм, зазначили активісти.

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“За розкладом час прибуття поїзда до Києва - 07.31 і вже зараз зрозуміло, що він не встигне приїхати до початку фінальної акції «Вставай, Україно!». Адже початок маршу – о 12.00”, - підкреслюють «УДАРівці».

Як зазначили в партії, неофіційно провідники кажуть, що їх заздалегідь повідомили про цю затримку і вона пов'язана з акціями опозиції в Києві. «Укрзалізниця» планує затримувати час прибуття більшості поїздів по ст. Київ-Пасажирський, йдеться в повідомленні.

В “УДАРі” відзначають, що не тільки представники опозиції з Севастополя та АР Крим не зможуть потрапити на акції протесту, а й активісти з Мелітополя, Запоріжжя та Дніпропетровська - міст, по яких проходить маршрут поїзда №40.

Близько 17.30 потяг нарешті вирушив від станції Верхня Садова в напрямку Києва.

Тим часом у «Батьківщині» заявили, що в Луганську та Маріуполі активістів опозиції, які їдуть до Києва на акцію протесту «Вставай, Україно!», знімають з потягів.

Зокрема, як йдеться в переданому УНІАН повідомленні, сьогодні міліція і провідники не пустили у потяг «Київ-Луганськ» близько 50 активістів.

«Все це відбувалося під керівництвом начальника зміни Ольги Татарченко та підполковника міліції Євгена Дубовського. Вони виправдовували свої незаконні дії «руководством специальной инструкцией», - підкреслили в «Батьківщині».

При цьому провідників і міліцію не цікавило, що у активістів є всі необхідні документи і квитки, додали в опозиції.

Крім того, людей, які мали намір взяти учать у акції опозиції 18 травня, зняли із потяга «Маріуполь-Київ». Кількох активістів забрали у міліцію, повідомили в «Батьківщині».

Партія «Батьківщина» вимагає від Генерального прокурора та міністра внутрішніх справ притягнути до кримінальної відповідальності всіх осіб, які вчиняли беззаконня.

У свою чергу, в Головному управлінні ГСЧС в АРК повідомили, що рух поїздів у напрямку Севастополя перервано через виявлені в безпосередній близькості від залізничного полотна снарядів і мін часів війни.

«Вранці в п'ятницю надійшло повідомлення про те, що в одному кілометрі від станції «Бузок» під Севастополем, на відстані 4-5 метрів від залізничного полотна, були виявлені артснаряди та дві мінометні міни, у цьому зв'язку рух поїздів було припинено», - зазначили в кримському главі МНС.

Фахівці виявили 8 вибухонебезпечних предметів: 6 артилерійських снарядів різних калібрів та 2 мінометні міни.