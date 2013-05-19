Продавчиня ювелірного магазину мало не зарубала сокирою грабіжника

Як повідомили УНІАН у Секторі зв'язків з громадськістю УМВС України в Херсонській області, в смт Каланчак двоє невідомих чоловіків намагалися пограбувати ювелірний магазин.

Грабіжники в масках увірвалися в приміщення з пістолетом і сокирою. Один з нападаючих розбив вітрину сокирою і, кинувши інструмент поряд, почав згрібати золоті прикраси в сумку. Другий для залякування 39-річної господині магазину, яка перебувала за прилавком, здійснив декілька пострілів з пістолета.

Жінка схопила залишену без нагляду сокиру і вдарила нею нальотчика по голові. Його спільник ударив продавчиню кулаком в обличчя.

Після цього грабіжники вибігли з магазину і зникли на автомобілі Daewoo Lanos зеленого кольору, за кермом якого був третій спільник. Автомобіль виїхав у напрямку Криму.

Продавчиня зателефонувала в міліцію і повідомила, що грабіжники забрали близько 100 ювелірних прикрас.

На місці події слідчо-оперативна група виявила сокиру, стріляні гільзи і кров нападаючого.

Охорони і відеоспостереження в магазині не було. Сума збитку і перелік вкраденого встановлюється.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості кримінального провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій).

УМВС України в Херсонській області розповсюдило в місцевих ЗМІ опис нальотчиків і автомобіля з проханням до жителів області повідомити про можливе місцеперебування злочинців.