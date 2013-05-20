В Україні скорочується виробництво сигарет

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням у квітні 2013 року виробництво сигарет скоротилося на 10,8% порівняно з квітнем минулого року і зросло на 16,5% порівняно з березнем 2013 року - до 7,8 млрд штук.

Довідка УНІАН. У 1-му кварталі 2013 року виробництво сигарет, що містять тютюн або суміші тютюну із замінниками тютюну, скоротилося на 8% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 18,2 млрд штук.