В Україні скорочується виробництво сигарет
15:19, 20 травня 2013Суспільство
631 0
Виробництво сигарет, що містять тютюн або суміші тютюну із замінниками тютюну, в січні-квітні 2013 року скоротилося на 8,8% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 25,9 млрд штук.
Виробництво сигарет за чотири місяці скоротилося майже на 9% / Фото : ВВ
Про це повідомляє Державна служба статистики України.
Згідно з повідомленням у квітні 2013 року виробництво сигарет скоротилося на 10,8% порівняно з квітнем минулого року і зросло на 16,5% порівняно з березнем 2013 року - до 7,8 млрд штук.
Довідка УНІАН. У 1-му кварталі 2013 року виробництво сигарет, що містять тютюн або суміші тютюну із замінниками тютюну, скоротилося на 8% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 18,2 млрд штук.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter