Ветерану війни принесли орден через 68 років

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, відзнаку ветеранові вручили голова Харківської обласної ради Сергій Чернов та Генеральний консул Російської Федерації в Харкові Сергій Семенов.

«Я дуже вдячний всім, хто дбав про те, щоб мені дали цей орден, - подякував ветеран,- я вже не чекав. Я думав, що ніколи його не отримаю. Адже минуло занадто багато часу».

Довідка УНІАН. Восени минулого року під час особистого прийому громадян до голови Харківської обласної ради Сергія Чернова звернувся ветеран Великої Вітчизняної війни Дмитро Іванович Шевченко, 1926 р.н., який проживає у селі Мартинівка Красноградського району, з проханням сприяти в отриманні нагороди – ордена "Червона Зірка".

Наказом командира 229 Стрілецької Дивізії 21-ї Армії Першого Українського Фронту від 10 червня 1945 року його нагородили орденом «Червона Зірка». Харківська обласна рада звернулась до низки офіційних інстанцій Російської Федерації та України з проханням прояснити ситуацію, а в разі підтвердження інформації – сприяти врученню відзнаки. За активної участі Генерального консульства Російської Федерації у Харкові Д.Шевченку було вручено нагороду.