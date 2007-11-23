Апеляційний суд Києва продовжить розгляд справи Гонгадзе

Апеляційний суд міста Києва 29 листопада продовжить розгляд справи про вбивство журналіста Гергія Гонгадзе.

Про це УНІАН повідомила адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

За її словами, до суду надійшли результати психолога психіатричної експертизи підсудного Миколи ПРОТАСОВА та психологічних експертиз підсудних Олександра ПОПОВИЧА та Валерія КОСТЕНКА.

Як зазначила В.ТЕЛИЧЕНКО, очікується, що засідання відбуватиметься в закритому режимі. Вона також не виключає, що адвокати попросять суд надати їм час для ознайомлення з результатами експертиз.

Судове засідання має розпочатися о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, Г.Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У вбивстві Г.Гонгадзе звинувачують трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА. Ще один звинувачуваний - колишній керівник згаданого департаменту МВС Олексій ПУКАЧ – перебуває в розшуку.

Розгляд по суті кримінальної справи про вбивство журналіста Апеляційний суд Києва розпочав 9 січня 2006 року.