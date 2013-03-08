Українські автоперевізники вичерпали свої квоти в Росії, Угорщині, Туреччині й Казахстані

Як повідомляється на сайті Укртрансінспекції, зокрема, вичерпано квоту дозволів Росії на перший квартал і річну квоту дозволів Угорщини, Туреччини та Казахстану.

Довідка УНІАН. Дозвіл (autorisation) на міжнародні автомобільні перевезення - це документ, який видається Міністерству інфраструктури України іноземною державою для видачі його перевізнику України з метою в'їзду українського автотранспортного засобу на територію тієї держави, яка його надала.