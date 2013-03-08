Українські автоперевізники вичерпали свої квоти в Росії, Угорщині, Туреччині й Казахстані
06:56, 08 березня 2013Разное
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Українські міжнародні автоперевізники практично вичерпали квоти дозволів Росії, Угорщини, Туреччини та Казахстану на міжнародні автоперевезення до/з третіх країн.
Як повідомляється на сайті Укртрансінспекції, зокрема, вичерпано квоту дозволів Росії на перший квартал і річну квоту дозволів Угорщини, Туреччини та Казахстану.
Довідка УНІАН. Дозвіл (autorisation) на міжнародні автомобільні перевезення - це документ, який видається Міністерству інфраструктури України іноземною державою для видачі його перевізнику України з метою в'їзду українського автотранспортного засобу на територію тієї держави, яка його надала.
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