Експерти: побутова хімія спричиняє алергію

Про це президент Асоціації алергологів України, професор алергології Борис Пухлик повідомив під час прес-конференції в УНІАН на тему: «Вплив побутової хімії на зростання рівня алергічних захворювань в Україні та шляхи вирішення проблеми».

"Взаємодіючи з нашим організмом, речовини, які містяться у засобах побутової хімії, сприяють зниженню імунітету, можуть призводити до розвитку шкірних і респіраторних алергічних захворювань. Агресивні хімічні речовини можуть проникати в організм через шкіряний покрив, викликаючи контактний дерматит", - сказав Пухлик.

Разом із тим, він наголосив, що використання якісної побутової хімії, яка не містить алергенів, здатне мінімізувати негативний вплив речовин на організм людини.

Як зазначила технолог екологічного виробництва побутової хімії Ганна Ясинська-Капитняк, в Україні на вітчизняному підприємстві "Амріта" нещодавно був розроблений пральний порошок, який не містить фосфатів, фосфанатів і цеолітів, хлору та інших речовин, які є токсичними для організму людини та широко використовуються у побутовій хімії. Вона зазначила, що пральні засоби цієї фірми містять натуральні компоненти, а також м'які миючі засоби природного походження, які є безпечними для організму людини.

Також учасники прес-конференції наголосили, що засоби побутової хімії, які зберігаються у житлових приміщеннях, суттєво впливають на стан здоров'я людини. Для прикладу вони навели дані досліджень агентства із захисту навколишнього середовища США, відповідно до яких, через вміст хімічних речовин у побутовій хімії повітря у будинках у 2-5 разів брудніше, ніж на вулиці.