Табачник обіцяє повне забезпечення дитсадками за 2 роки

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Верховної Ради під час Години запитань до уряду.

За словами міністра, “вдалося підняти забезпеченість дошкільним вихованням з 63% до 85,5%”.

Як сказав Табачник, на сьогодні забезпечено “практично на 100% охопленість дошкільною освітою дітей 5-річного віку”.

Він наголосив, що цього року “планується збільшити кількість місць у дитячих садках ще на 52 тисячі”.

“Якщо ці зусилля нарощувати впродовж двох наступних років, то таке сумне поняття як черга до дошкільного навчального закладу буде ліквідовано”, - переконаний Табачник.