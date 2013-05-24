Табачник обіцяє повне забезпечення дитсадками за 2 роки
12:46, 24 травня 2013Суспільство
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Міністр освіти і науки Дмитро Табачник вважає, що за два роки можна ліквідувати черги до дошкільних навчальних закладів.
Табачник розповів про дошкільне виховання
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Верховної Ради під час Години запитань до уряду.
За словами міністра, “вдалося підняти забезпеченість дошкільним вихованням з 63% до 85,5%”.
Як сказав Табачник, на сьогодні забезпечено “практично на 100% охопленість дошкільною освітою дітей 5-річного віку”.
Він наголосив, що цього року “планується збільшити кількість місць у дитячих садках ще на 52 тисячі”.
“Якщо ці зусилля нарощувати впродовж двох наступних років, то таке сумне поняття як черга до дошкільного навчального закладу буде ліквідовано”, - переконаний Табачник.
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