Держстат: Підприємства України в першому кварталі знизили прибуток у 6,5 раза

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-березні 2013 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, фінансовий результат прибуткових підприємств знизився на 7,5% - до 45,285 млрд грн. Найбільше зниження прибутку відбулося в таких галузях як будівництво - на 28,8%, до 733 млн грн; транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність - на 27,9%, до 3,117 млрд грн; тимчасове розміщення й організація харчування - на 23,6%, до 60 млн грн.

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За даними Держстату, в січні-березні ц.р., порівняно з аналогічним періодом 2012 року, фінансовий результат збиткових підприємств зріс на 10,8% - до 44,008 млрд грн. Найбільше зростання збитку відбулося в таких галузях як професійна, наукова і технічна діяльність - на 111,1%, до 1,437 млрд грн; надання інших видів послуг - на 101%, до 19,2 млн. грн; фінансова і страхова діяльність - на 89,6%, до 9,581 млрд грн.

Також повідомляється, що в першому кварталі ц.р. кількість збиткових підприємств по відношенню до загальної їх кількості становила 45,3%, при цьому найбільша кількість збиткових підприємств представлена в таких галузях як мистецтво, спорт, розваги і відпочинок (56,9% збиткових підприємств у галузі), будівництво (56,6%), тимчасове розміщення та організація харчування (54,6%).

Як повідомляв УНІАН, позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в січні-вересні 2012 року становив 53,162 млрд грн, Позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в 2011 році становив 112 млрд 930,3 млн грн проти 63 млрд 266,4 млн грн у 2010 році.

Інформацію щодо фінансових результатів підприємств України за підсумками 2012 року Держстат не повідомляв.