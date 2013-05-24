Держборг України у квітні ще зріс

Загальна сума державного й гарантованого державою боргу України за квітень 2013 року зросла на 2,7% - до 69,235 млрд дол.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, із початку року сума державного й гарантованого державою боргу України зросла на 7,4%.

У гривневому еквіваленті борг у квітні зріс також на 2,7%, або на 14,541 млрд грн, - до 553,393 млрд грн.

Зовнішній борг уряду (прямий і гарантований) у квітні поточного року зріс на 3,3% - до 39,163 млрд дол., внутрішній (прямий і гарантований) - зріс на 1,9%, до 30,072 млрд дол.

Прямий держборг України в квітні зріс на 3,5% - до 55,190 млрд дол., при цьому зовнішній держборг зріс на 1,7% - до 27,547 млрд дол., внутрішній - зріс на 2,1%, до 27,643 млрд дол.

Сума гарантованого державою боргу України в квітні знизилася на 0,1% - до 14,044 млрд дол., зокрема гарантований зовнішній борг становив 11,616 млрд дол., гарантований внутрішній - 2,428 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного й гарантованого державою боргу України за березень 2013 року зросла на 1,3%, із початку року - на 4,5% - до 67,416 млрд дол. США.

Державний і гарантований державою борг України в 2012 році зріс на 8,9% і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.