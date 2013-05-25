У Сумах голову земкому міськради засудили до 4 років за шахрайство

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області.

«Депутату інкримінувалось отримання хабара у розмірі 30 тис. доларів повторно від місцевого підприємця за вирішення питання про виділення тому земельної ділянки і шахрайство при отриманні у власність двох земельних ділянок, які були оформлені на нього та його тітку. Крім того, депутат обвинувачувався у підробці документів та їх використанні», - зазначається у повідомленні.

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За інформацією прес-служби, суд, дослідивши матеріали кримінальної справи, порушеної в серпні 2011 року, відхилив звинувачення у незаконному виділенні голові комісії та його тітці земельних ділянок та підробці документів, а звинувачення в отриманні хабара перекваліфікував на шахрайство, за яке й призначив Братушку 4 роки позбавлення волі.

Крім цього, суд задовольнив позов підприємця і вирішив стягнути з депутата 239,7 тис. грн матеріальної і 1 тис. грн моральної шкоди.